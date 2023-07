Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023)DEL 6 LUGLIOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA, SI STA IN CODA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA Più AVANTI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULLA VIA PONTINA ANCORA CODE DA VIA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA E IN ENTRATA ADA SPINACETO AL ...