Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023)DEL 6 LUGLIOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL ARACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA E Più AVANTI CODE PER UN INCIDENTE TRA LAURENTINA EPONT SI STA IN CODA SUL TRATTO UBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO IN USCITA SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA STATALE PONTINA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO IN ENTRATA AE IN USCITA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI ...