Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023)DEL 6 LUGLIOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE LA CIRCONE è SCORREVOLE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA VEIENTANA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE CI SONO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN USCITA ALTRE CODE SULLA STATALE PONTINA, MA PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO IN ENTRATA AIN USCITA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO SEMPRE SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA CASTELNO A VIA MONTE D’ORO, VERSO POMEZIA INFINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA LE ...