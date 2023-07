Vi dico come finisce il teatrino di Meloni sul Mes

...quello chenei testi nei confronti di chi ascolta, la sento anche in questo caso nei confronti di me stesso. Sono un grande fan dell'incognita quando si esce con un nuovo progetto, vedremo...Non entro nel merito ma so che, per quanto mi riguarda, avevo contatti nonquotidiani ma quasi ...molti media hanno raccontato, la mia partecipazione in Ki Group non ha mai superato il 5%'. ...... Santanchè incalza: 'Non ho mai avuto partecipazione nel settore dell' alimentare biologico ,... Non entro nel merito - ha affermato - ma so che, per quanto mi riguarda, avevo contatti non...

«Vi dico come sta Madonna»: lo svela l'amica storica Rosie O'Donnell su Instagram leggo.it

La tragedia a Boksburg, a circa 40 chilometri dalla città nella provincia di Gauteng: altre 16 persone ricoverate in ospedale. Trovata una bombola di ossido di nitrato ...Attesa e suspense. Il testamento di Silvio Berlusconi è stato letto ieri agli eredi ma solo oggi diventerà pubblico. Al suo interno, secondo quanto si apprende, ci sarebbe una lettera riservata alla c ...