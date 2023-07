(Di giovedì 6 luglio 2023) C'è attesa per verificare i progressi della Ferrari dopo le ultime due esibizioni.regalava la vittoria a Sainz un anno fa, non senza colpi di scena e scelte strategiche che portarono ...

C'è attesa per verificare i progressi della Ferrari dopo le ultime due esibizioni. Silverstone regalava la vittoria a Sainz un anno fa, non senza colpi di scena e scelte strategiche che portarono ...C'è attesa per verificare i progressi della Ferrari dopo le ultime due esibizioni. Silverstone regalava la vittoria a Sainz un anno fa, non senza colpi di scena e scelte strategiche che portarono ...

Vesseur verso Silverstone: ora la SF-23 permette ai piloti di attaccare Autosprint.it

C'è attesa per verificare i progressi della Ferrari dopo le ultime due esibizioni. Silverstone regalava la vittoria a Sainz un anno fa, non senza colpi di scena e scelte strategiche che portarono ...