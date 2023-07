Verso il voto per corrispondenza

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lavoro, buste paga più pesanti per circa 14 milioni di lavoratori Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto n. 48/2023, scatta, infatti, il taglio di... ...

Nel dibattito parlamentare si è osservato che in alcuni Paesi oltreoceano ilper corrispondenza si è tramutato 'in una sorta di guerra civile'. Roberto Giachetti (Azione - Italia viva) ha ......fattori positivi che i nostri utenti rilevano dal servizio si riscontrano nella attenzioneil ...quanto riguarda invece la classifica delle varie province della Toscana nel servizio urbano il...Ormai era una formalità, unnecessario ma dall'esito scontato. Dopo settimane di proteste e rinvii, l'Aula della Camera ha ... "Il MES così com'è sarebbe un passo indietro e non in avantiuna ...