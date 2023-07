“Vergogna” Salvatore Parolisi | bufera per quello che è successo nell’intervista a Chi l’ha visto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Intervista esclusiva aa Chi? L’ex caporale maggiore è in permesso premio dal carcere di Bollate, dove è recluso dopo la condanna a 20 anni di carcere per aver ucciso sua moglie Melania Rea. Una storia di cronaca nera iniziata il 18 aprile 2011, quando la 29enne scompare sul Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era andata insieme al marito e alla figlia Vittoria di 18 mesi. Il suo cadavere viene scoperto due giorni dopo in un bosco di Ripe di Civitella, in provincia di Teramo e per il suo omicidio viene condannato il marito. A Chi l`ha?, nella puntata del 5 luglio su Rai 3,ha parlato per la prima volta dopo la condanna. L’ex caporale maggiore ha già ...

La reazione iniziale della gente è diad indossare un costume così piccolo e che lascia ...Viene ucciso a Castelvetrano in un conflitto a fuoco con i carabinieri a 27 anni il bandito...'Ma tutto questo tempo ci è voluto!!'. Questa le parole usate da un signore che aveva ... g razie ad un semplice operaio di nome Gabor, per me vero eroe emagiaro! Anche la storia ...... di, temevo il giudizio", spiega l'attore. approfondimento 'Cinema sotto le Stelle' accoglie in piazza Duomo Totò Cascio Sogna di tornare a recitare Oggi, all'età di 42 anni,...Salvatore Parolisi intervistato in tv in licenzia premio dopo 12 anni di carcere (ne deve scontare 20): “Tradii più volte Melania Rea, ma non l’ho uccisa” “Se trovassi un lavoro potrei uscire, ma… Leg ...Salvatore Parolisi «mi fa vergognare di essere un uomo». Michele Rea, fratello di Melania Rea, in diretta a Chi l’ha visto, ha commentato l’intervista di Parolisi che, intercettato da una degli invia ...