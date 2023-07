Venezia 80 | il film di apertura è Challengers di Luca Guadagnino

L'EMOZIONE DI LUCA GUADAGNINO "Sono molto emozionato di presentare al pubblico della Mostra diil mio nuovoChallengers " dichiara Luca Guadagnino " È una storia moderna e potente, ...Fatih Akin , il regista premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2004 per La sposa turca , col Leone d'Argento a2009 con Soul Kitchen e con un Golden Globe come Migliorestraniero nel 2017 per Oltre la notte , torna nei cinema italiani. Il suo nuovosi intitola Rheingold e debutta in sala il ...Ilè diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) ... Ecco il listino 2023 di Disney: La casa dei fantasmi (23 agosto 2023) Assassinio a(14 ...

Challengers di Guadagnino apre Mostra Cinema di Venezia Agenzia ANSA

06/07/2023 - Il regista torna al Lido fuori concorso dopo il Leone d’Argento a Bones and All, con una storia che vede protagonista Zendaya nei panni di una ex campionessa di tennis ...Il film arriverà nei cinema italiani il 27 luglio con I Wonder Pictures. Ecco trailer, trama e poster di Rheingold.