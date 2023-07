Venezia 2023 | 10 film che ci aspettiamo di trovare al Festival

(Di giovedì 6 luglio 2023) Manca sempre di meno all’inizio ufficiale della 80° Mostra d’Arte Cinematografica di(quest’anno dal 30 agosto al 9 settembre), e mentre voci di corridoio sempre più insistenti si rincorrono su quali saranno i grandi titoli che faranno parte della selezione ufficiale del direttore artistico Alberto Barbera, almeno due cose al momento la sappiamo per certe: ad aprire la kermesse il prossimo 30 agosto sarà Luca Guadagnino con Challengers (ma fuori concorso), mentre il Presidente della Giuria di professionisti e personalità del cinema internazionale che assegnerà il prestigioso Leone d’Oro sarà invece il regista premio Oscar Damien Chazelle. Quest’anno, a, ci si aspetta un vero e proprio parterre di titoli altisonanti, di star internazionali e di eventi di portata globale, tanto che a qualche ...

