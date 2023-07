Veleno di De Magistris contro Berlusconi | il tweet choc

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non bastavano le polemiche sui funerali di Stato, oppure le paginate del Fatto Quotidiano che rispolverava – pure al momento della morte – un suo classico: quello delmafioso. E ancora, non bastava l’ipocrisia di Elly Schlein, presente all’ultimo saluto in Duomo a Milano e poi, il giorno dopo, pronta a seguire le polemiche sempre sui funerali di Stato. Ora, a poche ore dalla pubblicazione del testamento, si aggiunge anche Luigi De. Il testamento diL’ex sindaco di Napoli si attacca pure alle ultime volontà del Cavaliere, il quale ha donato anche100 milioni al fratello Paolo e 100 a Marta Fascina. Per l’amico Marcello Dell’Utri un lascito di 30 milioni “per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”. Un testamento scritto al San Raffaele il 19 gennaio 2022, con una lettera rivolta ...