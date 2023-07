Vauro “getta” Santanchè in discarica e Natangelo mostra le chiappe di Pier Silvio | questo è Il Fatto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Siamo alle solite. Con vignette non proprio ispirate a “esprit de finesse” pubblicate oggi sul. parliamo di, due personaggi per i quali per far ridere, per pungere, per fare satira, occorre per forza essere volgari. Poi però a scandalizzare è il turpiloquio di Vittorio Sgarbi… Le vignette odierne non meritano commenti. Basta limitarsi a descriverle. Quella diè dedicata a Daniela. C’è il netturbino che chiede: allora, la scaricate o no? E tiene aperto e pronto alla bisogna il cassonetto della plastica. L’invito esplicito è are nell’immondizia un ministro della Repubblica. Ma sappiamo che il buon gusto dalle parti delè merce rara, anzi introvabile. Così come immaginiamo che nessun* alzerà il sopracciglio per una ...