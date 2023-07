Vaticano L’incontro “segreto” tra Bill Clinton | il Papa e il figlio di Soros scatena i complottisti – VIDEO

(Di giovedì 6 luglio 2023) Città del, ildie il. No, non è l’inizio di una barzelletta ma un reale incontro che si è svolto poche ore fa in. Il Pontefice, che ufficialmente per il mese di luglio ha sospeso tutte le udienze, pubbliche e private (leggi qui) fa un’eccezione per il 42mo presidente degli Stati Uniti d’America. Nell’enturage di, alla guida degli Usa dal 1993 al 2001, non ci sono solo politici e diplomatici però. Nelle immagini diffuse sui canali dei media vaticani, infatti, appare anche Alexdell’investitore miliardario diventato filantropo, che da poche settimane è alla guida di Open Society Foundations. Georgeha infatti ceduto il ...

Al termine dell', Francesco si è affacciato per un breve ...agli uomini della sicurezza e altri amici che accompagnano'ex ...frattempo erano stati portati a visitare alcuni luoghi delAGI - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Bill Clinton. Il colloquio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio. Clinton era già stato in, nel 1994, per unufficiale, quando era presidente degli Stati Uniti. Allora', accompagnato dalla moglie Hilary, Giovanni Paolo II.Adesso, però, è tempo di pensare all'speciale con il Papa , prima di far ritorno in America.'udienza privata con Francesco è fissata per oggi, anche se'orario della visita in...