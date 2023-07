(Di giovedì 6 luglio 2023) C'è attesa per verificare i progressi della Ferrari dopo le ultime due esibizioni.regalava la vittoria a Sainz un anno fa, non senza colpi di scena e scelte strategiche che portarono ...

Siamo riusciti a dare ai nostri piloti una monoposto che li ha messi in condizione di attaccare , gestire bene le gomme e avere un passo costante" , commenta Fredericalla vigilia del GP di ...La Ferrari sembra in grande crescita e il team principal Fredericha indicato in Budapest e ... Il due volte campione del mondo - ormai lanciatissimoil terzo titolo consecutivo - è stato ...Ferrari, la fiducia diSilverstone La Ferrari arriva a Silverstone con un rinnovato carico di fiducia, figlio dei risultati ottenuti sia in Canada che in Austria. La direzione di sviluppo intrapresa sulla SF - ...

Vasseur verso Silverstone: ora la SF-23 permette ai piloti di attaccare Autosprint.it

Le scelte del box Ferrari in Austria hanno indispettito Carlos Sainz, peraltro zittito da Vasseur nel post gara. Giorgio Terruzzi ha provato a guardare al futuro a Maranello dello spagnolo ...Il futuro dei piloti della Ferrari è incerto, rumors insistenti dell'addio del monegasco, Vasseur chiarisce la situazione ...