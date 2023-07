Vasi fai da te Con il riciclo creativo | 25 Idee super | piante e fiori!

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tutti coloro che amano leed i fiori sanno quanto sia importante avere dei contenitori adeguati per dare ancor più risalto alla bellezza della pianta che andremo a coltivare oppure ai fiori che andremo ad esporre in casa. Ovviamente in commercio se ne vendono di tutti i prezzi (sempre più inaccessibili) e di tutte le fogge. Noi, invece, vogliamo mostrarvi come è possibile realizzare deia costo 0 e riciclando tutto quello che abbiamo in casa. Ecco qualche fantastica idea. Ricicliamo bottiglie di vetro – foto tutorial Fonte immagine Damigiane da riciclare – foto tutorial Fonte immagine Damigiane colorate dall’interno con vernice oro, rame ed argento Fonte immagineeffetto rilievo Fonte immagine Bottiglie e barattoli Fonte immagine Bottigliette e barattoli con glitter Fonte immagine Bottigliette di vetro e ...

