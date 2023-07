Valentino esalta la semplicità nella collezione d’alta moda

(Di giovedì 6 luglio 2023) Life&People.it Lapiù assoluta elevata ad Altalascia ancora il segno, ricevendo un ampissimo consenso alla Parigi Fashion Week con laAutunno Inverno 2023 2024, presentata tra gli applausi scroscianti degli ospiti, ammaliati dall’ennesimo miracolo di Pierpaolo Piccioli. Perché sì, anche un jeans, nel suo essere elementare, può donare molto più rispetto a un capo iper strutturato. In fondo, è tutta una questione di visione e qualità. Un lavoro di sottrazione (e di illusione) Lapresenta un concept, come sempre, interessante e stimolante, riassumibile in una scritta presente nel mood board creato dal Direttore Creativo nel backstage: “Laè complessità risolta”, frase pronunciata dal celeberrimo scultore contemporaneo ...

Ad assistere alla sfilata haute couture di Valentino a Parigi c'era anche Clotilde Courau, elegantissima e raffinata. Ad accompagnarla la figlia maggiore Vittoria di Savoia, che sta seguendo le orme d ...Un epico show al tramonto e una collezione vitale di Valentino davanti a uno degli edifici più amati di Francia, il Castello di Chantilly: ecco il Momento Moda definitivo della settimana dell'alta mod ...