Valentino avvicina l' alta moda alla realtà

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una haute couture vicina. Così Pierpaolo Piccioli interpreta l'per la stagione Autunno/Inverno 2023-24 die lo fa superando le distanze che normalmente separano questo mondo dalle persone vere. L'importante ruolo che riveste questo tipo di creazioni, che devono continuare a far sognare, non può venire meno, soprattutto in una contemporaneità come quella in cui viviamo che a stento riconosce il valore delle cose. Ma pur proteggendo questa idea, Piccioli vuole che il sogno sia comunque concreto, che permetta sì, di elevare la, ma percependola per quello che è, senza edulcorazioni. La collezione si intitola, infatti, Un Château, titolo in cui l'articolo indeterminativo diventa il fulcro dell'intero concetto. Non “il” castello, ma un qualsiasi ...