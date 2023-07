Valentina Ferragni sulla fine della storia con Luca Vezil | “Sono passata da cattiva | ma…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Se, dopo settimane di rumor e avvistamenti,e Virginia Stablum hanno deciso di uscire allo scoperto pubblicando sui loro profili social alcuni romantici scatti in cui scambiano un tenero bacio, al contrarionon si è ancora mostrata in pubblico con un’altra persona dopo lasuacon, nonostante anche nel suo caso nonmancate le indiscrezioni circa un nuovo amore. Anzi, poche ore fa l’influencer e sorella di Chiararispondendo ad alcune domande dei fan è tornata a parlaresuacon, al quale è stata legata per diversi anni. A mettere la parolaalla loro ...