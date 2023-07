(Di giovedì 6 luglio 2023) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - L'americanaha presentato agli enti regolatori internazionali la richiesta di via libera per il suo vaccino acontro ilrespiratorio(Rsv). Per il prodotto - denominato-1345 e mirato a prevenire la malattia del tratto respiratori

Vaccini: virus sinciziale, Moderna chiede ok ad anti-Rsv a mRna Adnkronos

Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) – L’americana Moderna ha presentato agli enti regolatori internazionali la richiesta di via libera per il suo vaccino a mRna contro il virus respiratorio sinciziale ...Richiesta l’immissione in commercio al vaccino contro RSV di Moderna a diversi enti regolatori internazionali. Efficace oltre 80% in over60 ...