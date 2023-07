Vacanze in barca a vela

... per un certo periodo è rimasta uno dei best kept secrets della Milano bene, che sceglieva le loro duffle bag in canvas cifrate per leine per i viaggi sulle auto sportive, visto che ...... comparto turistico in forte crescita " del 59% nel periodo post pandemico ", segno che lesull'acqua sono sempre più richieste, anche in Italia. E che abbina il concetto di vacanza in...L'argentino riceverà 1,8 milioni di euro per trascorrere in Arabia Saudita una vacanza di 5 giorni o, in alternativa, dueda 3 giorni ciascuna. Tra l'altro, le spese di viaggio e alloggio ...

Vacanze in houseboat: sport, relax e libertà TGCOM

Michelle Hunziker finalmente va in vacanza. Scopri con chi sta trascorrendo l'estate. I fan sono rimasti colpiti da lei.La nuova frontiera dei “bed and breakfast” È su una barca. Da qualche tempo, infatti, a Brindisi sta prendendo piede un servizio che permette ai turisti di passare le ...