Usa | l' Iran ha sequestrato una nave commerciale nel Golfo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Le guardie della rivoluzioneiane hannounanel. Lo sostiene la Marina Usa. Le forze statunitensi hanno monitorato l'incidente in acque internazionali, ha ...

Le guardie della rivoluzione iraniane hanno sequestrato una nave commerciale nel Golfo. Lo sostiene la Marina. Le forze statunitensi hanno monitorato l'incidente in acque internazionali, ha dichiarato in un comunicato la Quinta Flotta della Marina statunitense con sede nel Bahrein, ma "hanno valutato che ......Persico " Gli Stati Uniti hanno riferito che la Marina militare della Repubblica Islamica dell'... ma il tentativo è perdurato sino all'arrivo della 5nbsp;Flotta, che ha inviato il ......00 Serbia - Cuba ore 03:30 Bulgaria "08/07/2023 ore 00:00 Cuba - Germania ore 03:30- Argentina ore 20:30 Bulgaria " Serbia 09/07/2023 ore 00:00 Argentina -ore 03:30- Francia ore ...Le guardie della rivoluzione iraniane hanno sequestrato una nave commerciale nel Golfo. Lo sostiene la Marina Usa. (ANSA) ...Il 7 dicembre il Parlamento eleggerà i successori di Ueli Maurer e Simonetta Sommaruga. blue News ripercorre alcuni momenti speciali della storia del Consiglio federale che non sono stati dimenticati.