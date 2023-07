(Di giovedì 6 luglio 2023) Il ministroImprese e del made in Italy, Adolfospiega di essere in attesa di ulteriori dati dalle compagnie(ascoltate al ministero pochi giorni fa) per fare un punto sui prezzi ...

Miquindi a breve la riduzione delle tariffe". Più in generale su tutti gli aumentiprosegue: "ho dato mandato agli uffici di studiare ulteriori soluzioni oltre quanto gia' fatto sui ..."Se e' vero che il cherosene acquistato a un livello superiore ora e' stato consumato, mia ... Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo, intervenendo a 'L'aria che tira estate' su La7,...... per l'uscita dal palinsesto della regina del trash Barbara D'. Ma è vero però che ci sarà un ... Su questosi è soffermato in modo dettagliato Crippa, raccontando come evolverà l'...

Urso, 'mi aspetto a breve un calo delle tariffe aeree' Agenzia ANSA

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso spiega di essere in attesa di ulteriori dati dalle compagnie aeree (ascoltate al ministero pochi giorni fa) per fare un punto sui prezzi alti ...Ospite in studio era Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy che ... Ma adesso quel cherosene è stato consumato, quindi nelle prossime settimane mi aspetto un calo del prezzo dei ...