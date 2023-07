Uomo morto trovato nel giardino di un liceo | sospesi gli esami di maturità

... il fatto che Ferdinando Punturiero, marito della vittimasuicida nel maggio del 2015, aveva ... L', insieme al figlio Rocco, parlerebbe dello spostamento di una pistola da 'portare ...Il bellissimo romanzo di unitaliano che in esilio ha dovuto fare i conti con la solitudine, ... È probabile che suo padre siaper salvare altre persone in un naufragio. Un figlio prova ...... ero simbolo della Resistenza in Toscanadurante la liberazione di Firenze nel 1944, è stata ... "La foga di cercare l'nero ha prevalso sulla dovuta cautela e razionalità che si richiede in ...

Malore durante il bagno in mare, uomo muore sulla spiaggia di Ostia RomaToday

Ieri in tarda serata il pm di turno della Procura di Termini Imerese ha disposto l’esame autoptico e quindi il sequestro della salma dell’uomo di 55 anni deceduto ieri pomeriggio in un incidente ...Un indagato è morto dopo aver fatto esplodere un ordigno esplosivo nel tribunale di Shevchenkivskyi a Kiev, Ucraina. Due agenti di polizia sono rimasti feriti a seguito dello scoppio ...