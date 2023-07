Uomini e Donne | malore in casa per Ludovica Valli che finisce in ospedale con dei punti sul viso | “Mai stata così male in 26 anni”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Brutta disavventura per. L’ex tronista di, in questi giorni in vacanza all’estero con il compagno Gianmaria Di Gregorio e i due bimbi, Anastasia e Otto, ha avuto un incidente domestico dopo essere svenuta. La, dopo esseretutta la notte, ha provato ad alzarsi dal letto per raggiungere la cucina, ma a quanto raccontato sarebbe caduta a terra, spaccandosi praticamente il mento.ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: Eccomi qua. Faccia a parte e mento praticamente aperto, va beh sto meglio. Scusate se non sono riuscita prima a dirvi nulla, ma veramente non ce la facevo. Ora sto meglio, decisamente meglio. Sono in ripresa, in realtà ...

Per questo motivo ci saranno sei azzurri in campo, tra. Al maschile continua il "derby - maratona" tra Berrettini e Sonego : dopo la prima parte giocata martedì e la seconda mercoledì, ...... il carity dinner 'Al chiaro di luna' ESTATE 2023 Fotogallery - Maria De Filippi, vacanze tra mare e natura Dal nostro "Best of" '', le scelte dei tronisti: che fine hanno fatto le ...Per questo motivo ci saranno sei azzurri in campo, tra. Al maschile prosegue il 'derby - maratona' tra Berrettini e Sonego : dopo la prima parte giocata martedì e la seconda mercoledì,...

Uomini e Donne, amaro sfogo di Roberta Di Padua: "Momento difficile" ComingSoon.it

Uomini ubriachi, bottiglie di vetro rotte, un «accoltellamento» e diverse donne molestate - purtroppo. Sembra una scena da Far West ma invece è accaduta nel 2023, su un aereo ...È sorprendente vedere come anche le donne più emancipate riescano a trovare una scusante per l’assenza del proprio uomo, genitore anch’egli al 50% (dal blog) ...