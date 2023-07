Uomini e Donne | la notizia bomba che sconvolge Mediaset | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 6 luglio 2023) NEWS TV. Negli ultimi giorni, circola online una nuova indiscrezione che coinvolge il celebre programma televisivo. La trasmissione di Maria De Filippi continua a riscuotere un grande successo di pubblico da anni. Tuttavia, sembra che ci sia una novità in arrivo sul fronte Rai che potrebbe far riflettere sulla posizione di Maria De Filippi. Vediamo i dettagli. Leggi anche: Chi è Isabella Ricci, tutte le curiosità sulla dama diLeggi anche: “UeD”, operazione d’urgenza per Fabio Mantovani:è successo al marito di Isabellaapproda in Rai? La verità sull’annuncio sorprendente Se qualcuno ha ipotizzato un possibile passaggio di Maria De Filippi e del suoalla Rai, ...