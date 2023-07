Uno degli ospiti di nozze critica duramente i ' regalini' dopo che la foto dell' idea low-cost della coppia diventa virale - ma non tutti sono d' accordo

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie I doni diposessere soggetti a opinioni contrastanti. Mentre alcuni apprezzano i piccoli gesti di gratitudine, altri considerano i regali inutili e spreco di denaro. Una donna si è lamentata recentemente dei doni di"completamente inutili" in un gruppo Facebook, affermando che i regali disuperflui. Tuttavia, molti sostengono che i doni disiano un modo carino per ringraziare gli. Dipende dai gusti personalie dal tipo di regalo scelto. Alcuni suggeriscono di regalare oggetti utili, come barattoli di miele o bottigliette di kit per la cioccolata calda. Altri raccontano esperienze positive di matrimoni in cuistati offerti regali originali e ...