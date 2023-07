Una maglia | una storia … il Verona 1983 84 di Nanu Galderisi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa settimana condivido un’altra meravigliosadell’Hellas. Il modello è molto simile a quello scudettato già presentato qualche mese fa ma con alcune differenze che successivamente andrò a descrivere … il/84 diQuestaappartiene alla stagione-84 in cui i gialloblu di Mister Osvaldo Bagnoli, con un sesto posto finale, gettarono le basi per la trionfale cavalcata della stagione successiva che porterà al primo e unico tricolore delladel club scaligero. A parte i decisivi innesti degli stranieri Elkjaer e Briegel, la squadra era già, nella maggior parte degli effettivi, quella che poi firmò l’impresa tricolore: dal portierone Garella, agli esterni Marangon e Ferroni, per ...