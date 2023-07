Una donna lascia le chiavi chiuse dentro la macchina per sbaglio | la soluzione attuata per riprenderle è semplicemente perfetta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unadimentica leun'auto chiusa. Perun'amica crea per lei un oggetto davvero geniale: ecco cos'ha fatto Esistono veicoli più innovativi dotati di funzioni, che rendono del tutto impossibilere lenella propria auto. Eppure, non tutte le macchine sono dotate di tale tecnologia e vi sono ancora moltissime persone che girano all'interno di vetture che possono rischiare di avere leal loro interno. Effettivamente, secondo uno studio recente ben 4 milioni di statunitensi all'anno rimangono chiusi fuori dalle proprie auto. Naturalmente non è mai davvero il momento "giusto" perre lein un veicolo senza poterle prendere, tuttavia è infinitamente peggio ...