Un cellulare al detenuto per un paio di scarpe | indagata la garante della provincia di Caserta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn fulmine a ciel sereno, ladei detenutidi, Emanuela Belcuore, è finita nel registro degli indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di aver procurato unper uno dei detenuti per ottenere, in cambio, secondo la Procura, undidalla sorella del ristretto, titolare di una boutique. La Buolcore, una volta notificata l’iscrizione, si è dimessa dal ruolo che ricopriva dal giugno del 2020. Immediata la reazione delCiambriello. Sono profondamente addolorato per la vicenda che vede coinvolta Emanuela Belcuore,dei detenutidi. Anzitutto, è bene ...

Cellulare e favori ai carcerati in cambio di scarpe di lusso: si dimette la Garante dei detenuti di Caserta

