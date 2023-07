Un bombardamento che minaccia la salute | rivolta dei pediatri per le pubblicità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Stop alladi cibo spazzatura nei programmi Tv destinati ai bimbi. È la richiesta della Società italiana dia (Sip), che prende spunto delle nuove line guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo le quali il marketing alimentare è unaperbimbi. «Un documento che accogliamo con grande soddisfazione. Auspichiamo che anche il Governo italiano ne dia presto concreta applicazione nel nostro Paese, cominciando con il vietare o limitare» questo tipo di«nei programmi televisivi destinati ai bambini e sui media digitale», le parole di Annamaria Staiano, presidente della Sip, in merito al testo ‘Policies to protect children from the harmful impact of food marketing' dell'Oms. Le linee guida raccomandano ai Paesi membri di attuare politiche ...