Ultime uscite e novità su Disney+ luglio 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Gran parte dell’enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su, piattaforma on demand che propone nuoveoriginali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti. Hanno riscosso enorme successo soprattutto le nuove serie tv firmate Marvel e Lucasfilm (creatrice dell’universo di Star Wars): da WandaVision a Loki, da The Mandalorian a Obi-Wan Kenobi, ...

Al primo posto si attesta in questo caso il numero 77 che ha accumulato ben 266. Sul podio ...il nostro sito Zon.it e la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sui risultati delle...Vediamo cosa dicono le stelle! L'ondata di caldo è alle porte, non che questesettimane la ... Aperitivi e, una dopo l'altra, in un carosello di eventi da veri vip vi travolgerà. Occhio ad ...... Michael Folorunsho ), senza contare le. Ad esempio Kim Min - Jae , ma anche Diego Demme . ... se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizie

Nuove uscite Disney+, film e serie tv luglio 2023: il calendario con tutte le ultime novità Canale Dieci

Alcune righe scritte in fretta con la stilografica che portava sempre con sé, seduto in tinello con già il cappotto addosso in attesa di salire sulla macchina che lo avrebbe riportato all'ospedale da ...Uscirà domani l'album 'Diversamente triste' (Epic Records Italy/Sony Music Italy) di Shade. Un nuovo capitolo del percorso artistico del rapper che arriva a cinque anni di distanza da 'Truman', il suo ...