Ultime Notizie – Ucraina | “Usa forniranno bombe a grappolo a Kiev”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Gli Stati Uniti dovrebbero annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’che includerà per la prima volta munizioni a. Lo hanno detto funzionari della difesa americana alla Cnn. La decisione sarebbe stata presa in seguito al cambiamento delle condizioni sul campo di battaglia innelledue settimane. Il presidente americano Joe Biden avrebbe valutato la fornitura nelle scorse settimane, in un periodo caratterizzato da limitati progressi della controffensiva. Lesono bandite in oltre 100 paesi perché il loro utilizzo può portare alla ‘semina’ di ordigni che rimangono inizialmente inesplosi e si trasformano in una minaccia a lungo termine, con un effetto potenziale simile a quello delle mine. Usa e ...