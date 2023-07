Ultime Notizie – Ucraina | missili russi su Leopoli | quattro morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) E’ di almenoe nove feriti il bilancio di un attaccostico russo su, nell’occidentale. Lo ha riferito il sindaco della città, mentre i soccorritori continuano a cercare tra le macerie di un condominio alla ricerca di sopravvissuti e vittime. Secondo una nota del ministero dell’Interno ucraino, l’attaccostico ha distrutto gli ultimi due piani dell’edificio. Il governatore regionale, Maksym Kozytskyi, ha pubblicato un video di 13 secondi che mostra un condominio dipiani con parti dei piani superiori sventrate o in macerie. #aIsATerroristState #Lviv, the most vicious attack on the civil infrastructure since the beginning of the full-scale war. 4 dead, 9 wounded so far. The rescue operation ...