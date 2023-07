Ultime Notizie – Testamento Berlusconi | nella lettera a figli manca il nome di Luigi

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni”. Inizia così ilscritto, di suo pugno da Silvio. Parole messe nero su biancovilla San Martino ad Arcore il 19 gennaio 2022 e rese note ora, dopo la lettura della cui prima pagina è stata diffusa su diverse testate giornalistiche online, tra cui La Stampa che ha le due pagine scritte dall’ex premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il rublo, notevolmente indebolitosi nellesettimane, continua oggi la sua corsa al ribasso, con l'euro che ha sfondato la soglia psicologica dei 100 rubli per la prima volta dal marzo del ...Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso , è stato ucciso questa notte a Napoli in un agguato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Il Mezzogiorno, nelle ultime sei campagne assicurative, ha recuperato oltre 5 punti percentuali di quota, nonostante il mercato risulti ancora fortemente sbilanciato territorialmente, anche per ...Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, oggi ha lanciato il suo nuovo sensore P2 per porte e finestre, basato sul protocollo Thread più recente. Il sensore P2 per porte e finestr ...