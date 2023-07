Ultime Notizie Roma del 06-07-2023 ore 17 | 10

(Di giovedì 6 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano io liberate la camera la proposta di legge per l’istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul covid e le misure adottate dall’allora governo Conte i voti a favore sono stati 172 quattro tipi di Movimento 5 Stelle non hanno partecipato il provvedimento passa ora all’esame del senato La maggioranza ha salutato il via libera al testo con il coro verità verità poco prima del voto l’intervento dell’ex premier ed allora ministro della Salute Roberto Speranza poi entrambi in prima linea all’epoca della pandemia hanno scaldato l’aula tanto che al termine dell’intervento di speranza che ha rivendicato quanto fatto dal responsabile della sanità si è levato dai banchi dell’opposizione un coro di vergogna Rivolta La maggioranza è l’attuale governo il ...

A proposito di capitalizzazioni oltre i 3.000 miliardi, Apple - che ha chiuso sopra i 3.000 miliardi letre sedute, prima societa' al mondo a superare tale soglia - perde oggi lo 0,7%. In ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... il Cavaliere avrebbe disposto a favore del fratello 100 milioni di euro nel testamento del 5 ottobre 2020 e un ulteriore legato sempre di cento milioni di euro, nellevolontà, quelle datate ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Putin farà uccidere Prigozhin Il retroscena di Lukashenko Virgilio Notizie

A oggi sono ricoverate in ospedale 68 persone (3 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 4,2%), di cui nessuno (1 in meno) si trovano in terapia intensiva ...Il video ritrae Rincon correre accompagnato dalla canzone Eye of Tiger dei Survivor. Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di ...