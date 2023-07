Ultime Notizie Roma del 06-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 luglio 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio Va Piersilvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest avendo ricevuto l’intera quota disponibile due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con paritari si legge il testamento di Silvio Berlusconi a Marina e Piersilvio nessun soggetto deterrà il controllo solitario della holding la lettera i figli tanto amore a tutti voi la guerra in Ucraina prigogine si trova San Pietroburgo non si trova sul territorio Russo ha dichiarato il presidente di Bielorussia Alessandro lukashenko eccitato da Delta si parla di un nuovo social per sfidare l’uccellino blu di Twitter primo ancora di scendere sul ring control on asthma zumberg la tacca e Rivale sul suo territorio lo fa lanciando una nuova app simile diversa da quella dell’avversario Ci ...