Ultime Notizie – Rigenerazione urbana | seminario Aspesi a Roma

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio diil“Strumenti e norme per facilitare la”, organizzato da, l’Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, aderente a Confedilizia., nata nel 1993 a Milano con lo scopo di riunire gli imprenditori del settore immobiliare e rappresentarne gli interessi, associa in prevalenza le società che investono in iniziative di valorizzazione, sviluppo e recupero di fabbricati e aree edificabili. Dal 2021, l’associazione ha allargato i suoi obiettivi di rappresentanza del settore divenendo anche Unione Immobiliare. Ha sede a Milano, Torino,, Cuneo e in Veneto. Durante la conferenza è stato fatto il punto sulla riqualificazione ...