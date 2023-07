Ultime Notizie – “Plotone di esecuzione contro me e Speranza”

(Di giovedì 6 luglio 2023) La commissione di inchiesta sul Covid “è una farsa, non è un atto di coraggio politico, è un atto di vigliaccheria. Undipoliticame e“. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera nella discussione sulla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. “Per come l’avete confezionata, con un perimetro di indagine ben costruito e delimitato che tiene fuori tutto il cuore pulsante della gestione sanitaria, le Regioni, e che tiene fuori tutte le filiere di comando, questa commissione è un insulto agli italiani, alla sofferenza delle famiglie e a tutto il lavoro fatto dal personale sanitario e dalle forze di polizia. State dimostrando, respingendo tutti i nostri emendamenti che volevano allargare il campo delle indagini, di avere ...

...'verità assolute' i messaggi che arrivano sul proprio smartphone tendono a diffondere... Del resto, anche fonti esterne hanno confermato in passato la bufala, come avvenuto anche nelle...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Si conferma anche quest'anno il dominio del repertorio locale nella Top of The Music, che chiude il primo semestre 2023 con le top ten album e singoli, guidate interamente da titoli italiani. (ANSA) ...È stato tagliato questa mattina il nastro per il nuovo complesso residenziale della Scuola di Alti Studi IMT, destinato ad ospitare più di cento alloggi studenteschi all'interno di via Brunero Paoli, ...