Ultime Notizie – perché Meta non sfida Twitter in Europa

(Di giovedì 6 luglio 2023) Threads, l’app che segna l’inizio della guerra tra– e tra Mark Zuckerberg e Elon Musk – è disponibile da giovedì in Usa e Regno Unito, ma non può essere scaricata nell’Unione Europea, né lo sarà nelle prossime ore. Si tratta dell’applicazione più chiacchierata del momento, visto che permette di importare la propria lista di contatti Instagram e ottenere un’esperienza del tutto simile a quella del social di Musk, ma gli Europei dovranno attendere prima di poterci mettere le mani sopra. La ragione di questo ritardo è l’incertezza legata alle normative riguardanti l’utilizzo dei dati personali da parte del servizio:, l’azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha citato questioni regolamentari come causa del rinvio del lancio nell’UE. La principale preoccupazione dei legislatori su Threads riguarda ...