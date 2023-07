Ultime Notizie – Napoli | esplosione in fabbrica fuochi d’artificio a Roccarainola

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un’si è verificata all’interno di unadia Gargani, frazione di, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola. Ancora non è chiaro se ci siano persone ferite. La deflagrazione si è avvertita a chilometri lontani e una colonna di fumo è visibile a distanza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il numero degli sbarchi non accenna a rallentare e i migranti arrivati a Lampedusa nelle48 ore risultano tutti partiti dalla Tunisia. La Commissione europea aveva annunciato già per ......... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Cecilia Barca e Valentina Siclari sono le prime due conferme in casa Lazio in vista della prossima stagione. Per il capitano, in attesa di rivederla in campo dopo l'infortunio al ginocchio, sarà il ...All’Aurum di Pescara, il 7 e 8 ottobre workshop e incontri con i migliori professionisti di ogni settore e i visitatori potranno provare le ultime novità ...