Ultime Notizie – Napoli | bimbo ringrazia carabiniere | “Hai arrestato papà | bravo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Tu di notte sei venuto ad arrestare, sei stato”. Queste le parole pronunciate da un bambino del Parco Verde di Caivano (), complesso di edilizia popolare noto per la forte presenza della criminalità organizzata, al capitano Antonio Maria Cavallo, comandante della Compagnia carabinieri di Caivano. L’episodio è avvenuto durante un incontro per promuovere la cultura della legalità organizzato da don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde. All’incontro hanno partecipato diversi bambini della zona e uno di loro ha riconosciuto nel capitano Cavallo ilche hail padre. “Posso stare con te?”, ha aggiunto ilrivolgendosi al militare, abbracciandolo. Forte l’interesse mostrato dai bambini verso l’attività ...

Possiamo brillare, ancora più dellegare'. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al ...Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - giorno Segui i nostri live. Partecipa con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.calciomercato Napoli - Accostato anche a diverse squadre italiane e al Napoli in particolare come possibile sostituto di Kim Minjae , Robin Koch ha scelto un'altra squadra. Infatti, ...

Testamento Berlusconi, eredità ultime news Adnkronos

L'attività vulcanica in aumento nelle ultime 48 ore ha portato il governo peruviano alla dichiarazione che vale per 60 giorni e sette distretti vicini al vulcano ...Ho letto questo articolo e lo trovo fantastico, potrebbe interessarti! Il titolo è Immortals of Aveum: ecco il nuovo trailer e lo trovi qui: https://www ...