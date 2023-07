Ultime Notizie – Livorno | bambina di 11 anni colpita al parco da pallino di piombo alla nuca

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unadi 11è statada un proiettilementre giocava in unpubblico sabato sera. In un primo momento era sembrato undi plastica sparato da ignoti, probabilmente con una pistola o un fucile ad aria compressa, e quindi la bimba era stata medicata e poi dimessa dal pronto soccorso. Ma l’altra sera lacontinuava ad avere mal di testa e dopo una tac in ospedale è stato estratto undiconficcato nel cuoio capelluto. Laè stata nuovamente medicata e dimessa con sette giorni di prognosi. La vicenda è stata resa nota dal quotidiano ‘Il Tirreno’. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto, con gli agenti ...