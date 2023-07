Ultime Notizie – “Il 9 luglio Giornata nazionale delle Pro loco | attività in tutta Italia’

Il numero degli sbarchi non accenna a rallentare e i migranti arrivati a Lampedusa nelle48 ore risultano tutti partiti dalla Tunisia. La Commissione europea aveva annunciato già per ......... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L'ultima a tagliare il traguardo del secolo di vita è stata la signora Norma Giannini, festeggiata nei giorni scorsi nella casa di riposo Santa Maria Goretti di Bibbiena. A tavola, a dividere la ...(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 06 LUG - In lacrime e in forte stato di agitazione, una bambina ha chiamato il numero di emergenza 112 dicendo che il padre stava picchiando la madre e aveva paura per il f ...