Ultime Notizie – “I valori dello sport con testimoni esemplari”

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Il Premio Fair Play Menarini è diventato un appuntamento ‘classico’ nel mondoivo, un ambito riconoscimento al quale aspirare da atleta e da dirigente. Ricordo con emozione quando nel 2016 mi fu conferito nella categoria ‘Il gesto’ per l’iniziativa che proposi da Presidente della Lega B, con l’assegnazione da parte dell’arbitro a fine gara del cartellino verde ai calciatori che si erano distinti con comportamenti di significativo fair play”. Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per loe i Giovani, intervenendo questa sera alla cerimonia di premiazione della XXVII edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze). “Il rispetto, la culturaiva e la responsabilità sociale sono elementi che dovrebbero essere parte naturale della vita di ogni individuo, a partire dalla scuola ...

Millecinquecento telecamere. Che coprono l'intera città di Firenze. Immagini insignificanti per molti, che potrebbe portare ad una svolta in un caso tanto delicato quando complicato per i carabinieri. ...Ma Berlusconi rassicura: 'Non capisco dove nascano certe'. Veronica Gentili sbarca a Le Iene al posto di Belen, chi è la giornalista La carriera da attrice, il fidanzato e Instagram LA ...Secondo leindiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe costare di più rispetto ai modelli precedenti: si parla di 1299 Euro per il taglio 8/128GB, rispetto ai 1099 Euro richiesti per il ...

Calciomercato: per la Juve c'è l'idea Berardi Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Impianti di automazione, elettronica di comando, sistemi di controllo e sicurezza, come aumentare efficienza e comfort abitativo. Fino ..."Michelle mi ha minacciato con una pistola finta". È quanto avrebbe detto agli investigatori Oliver D.S., il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle, dopo che i carabinieri hanno trovato un'arma ...