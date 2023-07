Ultime Notizie – “Ho ceduto cocaina a Miccichè”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ha ammesso tutte le sue responsabilità, Mario Di Ferro, lo chef palermitano finito agli arresti domiciliari per cessione di droga. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, durato circa un’ora, davanti al gip Antonella Consiglio, ha ammesso di averelaanche all’ex Presidente dell’Ars Gianfranco. “Facevo uso quotidiano di– ha detto al gip – e a volte mi capitava di dividerla con gli amici più stretti, tra cui”, ha detto al gip. “Ma non ci ho mai guadagnato n solo euro, altrimenti oggi non sarei povero – ha aggiunto – Loro mi pagavano i soldi che avevo speso”. Difeso dall’avvocato Claudio Gallina Montana, Di Ferro, ha detto di essere “mortificato” per quanto accaduto e ha anche detto al gip di avere iniziato ad aprile un “percorso presso il Sert”. Ha chiesto ...

