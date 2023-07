Ultime Notizie – Commissione covid | cosa ha detto Conte alla Camera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lad’inchiesta sulè “un insulto agli italiani, al personale sanitario, a tutti coloro che sono stati in trincea”. Giuseppe, leader del M5S, si infiammaprima del voto che istituisce lad’inchiesta sul. “E’ un plotone di esecuzione politica contro il sottoscritto e contro Roberto Speranza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione