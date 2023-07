Ultime Notizie – Caso Cospito | “rivelazioni di segreto d’ufficio” | imputazione coatta per Delmastro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il gip di Roma ha disposto l’per il sottosegretario alla Giustizia Andreaindagato per rivelazione diin relazione al, l’anarchico detenuto al 41 bis. Per il giudice in particolare sussiste sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. La Procura di Roma, che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio, aveva chiesto l’archiviazione perritenendo l’esistenza oggettiva della violazione ma che non ci fossero prove sull’elemento soggettivo, ovvero che fosse consapevole dell’esistenza del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione