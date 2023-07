Ultime notizie Calcio Estero | Ligue 1 fuori dai Top 5 campionati d’Europa | Arsenal-Timber ci siamo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 L’Eredivisie supera la1 Il campionato francese non è più tra i Top 5, fatta per l’arrivo diI Gunners hanno trovato l’intesa per il difensore dell’Ajax. Ancelotti in Brasile, Arthur: «Chi ci ha lavorato dice sia fantastico» Le parole di Arthur, centrocampista brasiliano della Juve, sul possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Xavi Simons, per il futuro l’ultima parola spetta a lui Xavi Simons, stella del PSV, è tra i protagonisti delmercato estivo: il PSG ha una clausola di ricompra, ma l’ultima parola spetta a ...