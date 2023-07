Ultime Notizie – bus | tram | metro a rischio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Venerdì 7 luglio trasporto pubblico aper lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Confail. Bus,sono dunque adomani. Roma A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. In Regione, possibili disagi sui collegamenti di Cotral. Sulla rete di bus (anche Cotral), filobus,politane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle,mare e Roma-Nord, il servizio venerdì 7 luglio sarà assicurato solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop, nel ...

Millecinquecento telecamere. Che coprono l'intera città di Firenze. Immagini insignificanti per molti, che potrebbe portare ad una svolta in un caso tanto delicato quando complicato per i carabinieri. ...Ma Berlusconi rassicura: 'Non capisco dove nascano certe'. Veronica Gentili sbarca a Le Iene al posto di Belen, chi è la giornalista La carriera da attrice, il fidanzato e Instagram LA ...Secondo leindiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Flip 5 potrebbe costare di più rispetto ai modelli precedenti: si parla di 1299 Euro per il taglio 8/128GB, rispetto ai 1099 Euro richiesti per il ...

Calciomercato: per la Juve c'è l'idea Berardi Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Impianti di automazione, elettronica di comando, sistemi di controllo e sicurezza, come aumentare efficienza e comfort abitativo. Fino ..."Michelle mi ha minacciato con una pistola finta". È quanto avrebbe detto agli investigatori Oliver D.S., il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle, dopo che i carabinieri hanno trovato un'arma ...