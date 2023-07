Ultime Notizie – Belen Rodriguez lascia Mediaset | il messaggio su Instagram

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Ringrazio infinitamenteper tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me”. Ad affermarlo nelle sue stories di, che non sarà presente nei palinsesti2023-2024. “Un grazie particolare a Maria De Filippi -scrive ancora la showgirl argentina nel suo commiato- per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...