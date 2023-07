Ultime Notizie – A casa di Prigozhin | parrucche | lingotti e idromassaggio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Soldi, armi,e documenti. E’ quello che le autorità russe hanno trovato adi Evghenya San Pietroburgo. Mentre il capo dei mercenari della Wagner guidava la rivolta, che 2 settimane fa si è fermata a 200 km da Mosca, gli uomini dei servizi facevano irruzione nella sua dimora. Mentreviene segnalato proprio nella sua città natale, e non in Bielorussia dove sarebbe stato ‘esiliato’, i media vicini al Cremlino hanno diffuso le immagini relative all’operazione, delineando un quadro da film. In un armadio,e barbe finte che avrebbero dovuto aiutaread assumere una falsa identità, come dimostrano le foto: capelli e barba rossa, cappello e barba nera, occhiali. Spuntano ovunque soldi, con pacchi di banconote ...

Gli Stati Uniti stanno considerando l'ipotesi, ma 'al momento non c'è nessun annuncio da fare'. Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates. Lukashenko: 'Prigozhin è a San ...Giornata chiave per capire come si svolgeranno le procedure per le supplenze del prossimo anno scolastico. Riunione al Ministero dell'Istruzione e del Merito con i sindacati per la procedura ...A Salerno nellesettimane, è riscoppiata l'emergenza strade; si calcola che nell'ultimo anno ... Per ricevere le nostrein tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . ...LATINA – Tutto pronto per la settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola. Domani, alle ore 18.45, si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità locali, con la para ...ROMA – A Punta Ala è arrivato il grande giorno. Si alza il sipario sul Ladies FIP European Polo Championship – Trofeo U. S. Polo Assn., con l’Italia che si presenta all’appuntamento da campione in car ...